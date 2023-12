TANTA GENTE PER “CHRISTMAS CAROLS”, IL CONCERTO DI NATALE PRESSO LA PARROCCHIA SS. RESURREZIONE

Presso la Parrocchia SS. Resurrezione, Brindisi, si è tenuto il Concerto di Natale per solo, coro e orchestra, dal titolo “Christmas Carols”, con il Coro Polifonico “Mater Misericordiae”, il Coro “Amici Cantori” e l’orchestra da camera “Mater Misericordiae”, diretti dal M° Anna Maria Sabino Pasquale. Tantissime persone hanno voluto partecipare per condividere un evento così importante che ci immerge nell’atmosfera natalizia. Presenze importanti sono state: il soprano Giuliana Maddalena Devicienti e l’attrice Giampiera Dimonte. La manifestazione, con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi e dell’Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella”, è stata presentata dalla prof.ssa Lina Stella. Media partner dell’evento è la rivista online Brindisitime. Sponsor della serata: Inner Wheel Club di Brindisi “Cristina Cordella” e l’azienda Lacorte Impianti Srl. Il concerto ha voluto infondere nell’animo dei brindisini il calore e la spiritualità tipici delle festività natalizie, con la speranza di focalizzare l’importanza dei valori tradizionali come: amore, solidarietà, fratellanza e altruismo. Quest’anno il concerto è stato dedicato ad AISM-Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Sezione provinciale di Brindisi. Sono intervenuti: S. E. Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, don Marco Candeloro, Parroco SS. Resurrezione, Francesca Capeto, Presidente Inner Wheel, Giuseppe Di Giorgio, Presidente AISM. Tantissimi sono stati gli applausi del numeroso pubblico presente. I Cori “Mater Misericordiae” e “Amici Cantori” hanno voluto, così, augurare un sereno e felice Natale alla città. Video e foto di Francesco Lacorte. Anna Consales