TANTA GENTE PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEI SANTI PATRONI

I festeggiamenti in onore dei Santi Patroni sono entrati nel vivo ed è stato bello vedere, finalmente, tanta gente sui corsi principali della città. Per due anni i brindisini avevano dovuto rinunciare ai festeggiamenti a causa della pandemia. Un periodo terribile, ma, adesso, stiamo gradualmente tornando alla normalità ed è bello sentirsi nuovamente liberi. Le processioni hanno visto tanta affluenza di fedeli. Grande l’emozione quando, venerdì, le Statue di San Lorenzo da Brindisi e quella equestre di San Teodoro sono arrivate al tosello. L’arrivo all’incrocio dei corsi è stato accolto da tanti applausi. Con l’accensione delle luminarie e l’immancabile “saluto” dei vigili del fuoco, la festa è finalmente iniziata. Stasera la Solenne Processione a mare ha coinvolto i brindisini in uno spettacolo unico in una location stupenda. Presso la Scalinata di Virgilio è stato montato un maxi schermo per permettere al maggiore numero di persone possibile di assistere all’approdo e lo sbarco dei Santi Patroni. Dopo la consegna delle chiavi della città e i discorsi del Sindaco e dell’Arcivescovo, lo spettacolo pirotecnico ha entusiasmato tutti. È, quindi, ripresa la processione che ha condotto i Santi Patroni presso la Cattedrale. È stato bello poter vivere tante emozioni. Riprendere gradualmente tutte le attività è un messaggio positivo con la speranza di non vivere più periodi di chiusura totale di quasi tutte le attività. Abbiamo sofferto tanto, ma, adesso, la vita riprende e, con attenzione, possiamo anche riprendere ad abbracciarci. Forse abbiamo compreso quanto sia importante la normalità. Anna Consales