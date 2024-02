Tanta solidarietà dall’Inter Club “Zanetti” di Brindisi

Bella prova di solidarietà da parte del mondo sportivo brindisino e non necessariamente legato agli atleti. I soci dell’Inter Club Javier Zanetti hanno consegnato il ricavato di una raccolta fondi in favore della Associazione ‘Il bene che ti voglio’, che si occupa con passione e dedizione della assistenza di bambini e ragazzi con deficit psico motori. In un clima amichevole e confidenziale, una rappresentanza dei due Direttivi ha provveduto ad aprire il salvadanaio contenente le donazioni spontanee che il club ha raccolto tra i suoi iscritti e i suoi simpatizzanti in occasione della distribuzione del calendario che tutti gli anni viene stampato proprio per dar vita ad una iniziativa benefica grazie al contributo di vari sponsor.