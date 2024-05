Tante emozioni con lo spettacolo “Spettri” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena lo spettacolo “Spettri”, con la regia e la guida coreografica di Vito Alfarano, mentre Marcello Biscosi ha curato l’ideazione, i testi e la selezione musicale. Una performance molto intensa con la partecipazione dei detenuti della Casa Circondariale di Brindisi e dei danzatori professionisti della compagnia d’arte dinamica AlphaZTL. Tante le emozioni in un viaggio alla conoscenza di alcuni personaggi impegnati nel sociale, che hanno contribuito a rendere il mondo un posto migliore. Personaggi come: Enzo Tortora, presentava Portobello su Rai 2, accusato di gravi reati di cui, in seguito, risultò estraneo; Madre Teresa di Calcutta, religiosa albanese, premio Nobel per la pace; Peppino Impastato, giornalista, conduttore radiofonico, attivista anti mafia; Frida Khalo, pittrice messicana rivoluzionaria; Harvey Bernard Milk, primo politico americano dichiaratamente gay; Las Patronas, contadine messicane che aiutano i migranti in viaggio sulla Bestia, il treno della speranza; Palmina Martinelli, quattordicenne fasanese che denunciò coloro che le diedero fuoco. Persone che sono riuscite a cambiare il mondo e che hanno cercato di trasformare in meglio l’umanità lottando contro le ingiustizie. Una storia di liberazione dai fantasmi che ci inseguono. Tematiche attuali come la violenza sulle donne, l’omosessualità e la libertà di amare, il sacrificare la propria vita e tanto altro. Una performance che focalizza l’attenzione sulla realtà della vita in carcere e sull’importanza dell’arte che può redimere e mostrare la persona e non soltanto il detenuto. Spettri rappresenta un vero e proprio progetto di inclusione. L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Brindisi e Ciccio Riccio come media partner. Il Sindaco Giuseppe Marchionna ha consegnato a Vito Alfarano una targa, a nome dell’Amministrazione, con la seguente motivazione:”a Vito Alfarano e la Compagnia AlphaZTL, ambasciatori dell’integrazione, dei valori civili, del cambiamento attraverso il linguaggio universale della danza”. Tantissimi gli applausi al termine della performance che ha emozionato il numeroso pubblico presente. Anna Consales