TANTE INIZIATIVE A NATALE A VILLA CASTELLI

Il Natale sta arrivando e anche quest’anno la mia squadra ha deciso di accontentare tutti.

Sabato 26 novembre si darà inizio agli aventi e accenderemo le luminarie che avete già visto posizionate in questi giorni.

Quello di quest’anno è un calendario ricco di eventi per grandi e bambini, che vedranno un susseguirsi di artisti di strada, mascotte, mercatini e vari spettacoli.

Grande appuntamento per Capodanno, come per tradizione ormai, con Ciccio Riccio in piazza municipio.

Sotto alle arcate del nostro comune e alle spalle della chiesa vecchia, abbiamo deciso di organizzare il presepe vivente, in collaborazione con le associazioni e la parrocchia. Un momento importante per tutta la nostra comunità.

Da parte nostra c’è voglia di ripartire al massimo e siamo lieti di farlo con chi ne abbia voglia, ecco perché il calendario verrà arricchito con il tempo anche grazie alle vostre proposte.

Gli obiettivi principali di questi eventi sono essenzialmente due: il primo è quello di regalare spensieratezza a famiglie, bambini e anziani e il secondo quello di aiutare le attività produttive attraverso eventi che attirino anche chi proviene dai paesi limitrofi.

Come amministrazione restiamo sempre a disposizione e cerchiamo di fare del nostro meglio per accontentare tutti.

Il sindaco di Villa Castelli Giovanni Barletta