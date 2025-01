Tanti applausi per il musical “Grease” al Verdi

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena il musical “Grease”, diretto da Saverio Marconi, con la regia associata di Mauro Simone, realizzato in collaborazione con Puglia Culture. Un palcoscenico con una scenografia in continuo cambiamento ha contribuito a creare un’atmosfera bellissima che ha riportato alla mente i favolosi anni cinquanta con uno spettacolo veramente travolgente. Il musical, sicuramente senza tempo, scritto da Jim Jacobs e Warren Casey, è un vero e proprio fenomeno pop, con un cast che ha fatto rivivere il periodo magico di quelli anni con la spensieratezza e la fiducia nel futuro che li ha contraddistinti. Un gruppo di adolescenti della Rydell High School, con le problematiche tipiche della loro età, sono al centro della storia. Il musical è arricchito da stupende coreografie, canzoni mitiche e outfit tipici dell’epoca, e il pubblico ha applaudito durante tutta la performance. Lo spettacolo è stato prodotto dalla Compagnia della Rancia in una versione rinnovata. Indimenticabile l’adattamento cinematografico, interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John, che aveva riscosso grande successo al botteghino ed era riuscito a entusiasmare intere generazioni con la storia d’amore di Danny e Sandy. Anna Consales