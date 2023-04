TANTI APPLAUSI PER L’ORATORIO A QUATTRO VOCI DI NICOLA FAGO “IL FARAONE SOMMERSO”

Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi è andato in scena l’oratorio a quattro voci di Nicola Fago “IL Faraone Sommerso”, anteprima della XXVI edizione del “Barocco Festival Leonardo Leo”, con l’Orchestra Barocca “La Confraternita de’ Musici”, diretta al cembalo dal M° Cosimo Prontera. L’oratorio, con un progetto curato dalla musicologa Maria Grazia Melucci e dal M° Prontera, che include musicisti, cantanti e un direttore d’orchestra, è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente. Un progetto importante, pensato per valorizzare la musica di Fago. Tantissimi gli applausi per l’Orchestra Barocca, il tenore Joan Francesc Folquè, il baritono Giuseppe Naviglio, il soprano Valeria La Grotta e il controtenore Vincenzo Fracchini. Francesco Nicola Fago, detto il Tarantino, è stato un compositore italiano che iniziò gli studi musicali a Napoli presso il Conservatorio della Pietà dei Turchini sotto la guida di Francesco Provenzale. Fago, tra i massimi esponenti della settecentesca “Scuola Napoletana”, fu maestro di Leonardo Leo alla Pietà dei Turchini. “L’oratorio, del quale si ignora l’autore del testo, è ispirato alla vicenda biblica della liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù egizia attraverso il miracoloso passaggio del Mar Rosso”. Una serata particolarmente entusiasmante, un altro imperdibile appuntamento del Barocco Festival Leonardo Leo. Anna Consales