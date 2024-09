Tanti fedeli hanno voluto celebrare il 10° anniversario di Presbiterato di don Mimmo Roma

“Grato per il dono del sacerdozio, invito a ringraziare con me il Signore-Don Mimmo Roma”. Presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, si è tenuta una Santa Messa, presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini, in occasione del 10° anniversario di Presbiterato di don Mimmo Roma, Parroco della Cattedrale. Un giorno importante da condividere tutti insieme per un momento di preghiera e ringraziamento. Don Mimmo è veramente una persona speciale, sempre disponibile e pronto ad ascoltare tutti. È straordinaria l’empatia che riesce a creare con tutte le persone che hanno la fortuna di conoscerlo ed apprezzarne le tante qualità. Numerosi i progetti che segue con passione, come il “Progetto Policoro Brindisi-Ostuni” che può offrire tante opportunità ai nostri giovani. Segue con costanza l’impegno dei Giovani dell’Azione Cattolica e onora con entusiasmo altri incarichi. Sempre in giro e pronto a condividere con i brindisini anche un caffè, una chiacchierata e a dare conforto ai più deboli. La sua è una vocazione nata sin da bambino e portata avanti sempre con convinzione e dedizione. Il 3 settembre 2014 veniva ordinato presbitero e il 22 luglio 2018 iniziava il suo Ministero Pastorale come Nuovo Amministratore Parrocchiale della Cattedrale di Brindisi. È stato bello vedere tanti fedeli che hanno voluto partecipare alla celebrazione per fare sentire la loro vicinza e l’affetto che don Mimmo merita.Tanti auguri carissimo don Mimmo per essere così presente per tutti noi! Anna Consales