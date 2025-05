In data odierna i vigili del fuoco di Brindisi hanno donato tanti gomitoli di lana a Stefania Rescio e Filomena Pomes D’Agnano, promotrice dell’evento Vivavittoria_brindisi.Insieme per dire No alla Violenza sulle donne. In questo modo si potranno realizzare tanti quadrati per coprire piazza Santa Teresa il 23 novembre 2025.