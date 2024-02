Tantissima gente per l’arrivo della statua della Madonna di Lourdes

Tanta era l’attesa per l’arrivo della statua della Madonna di Lourdes a Brindisi e l’emozione è stata visibile in tutti. La statua è arrivata in una motobarca della Capitaneria di Porto presso la Scalinata Virgiliana e ad attenderla c’erano tantissimi fedeli in preghiera. È partita, quindi, la processione “Aux Flambeaux”, per le vie del centro cittadino, che si è conclusa in Cattedrale, dove si è tenuta una veglia di preghiera presieduta da S. E. Mons. Giovanni Intini. Presenti le maggiori autorità civili e religiose e fedeli giunti anche dalla provincia per partecipare ad un evento così importante. È stato bello vedere il lungomare Regina Margherita con le candele dei fedeli che hanno creato un’atmosfera veramente suggestiva. Il pellegrinaggio della statua della Madonna di Lourdes, organizzato in occasione dei 120 anni della fondazione dell’Unitalsi, Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, è partito a settembre 2023 e si concluderà a marzo 2024. Un’occasione unica per permettere a quanti non possono recarsi a Lourdes, di raccogliersi in preghiera davanti a una copia esatta della statua della Madonna. Un’occasione di grande comunione. “Maria ci insegna a seguire il percorso che Gesù ci ha indicato”. Anna Consales