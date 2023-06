TANTISSIMI APPLAUSI PER “CLASSICHE EMOZIONI”, IL CONCERTO DEL VIOLINISTA ALESSANDRO PERPICH E DELLA PIANISTA GABRIELLA ORLANDO

Presso l’ex Convento Santa Chiara, Brindisi, si è tenuto il concerto “Classiche Emozioni” con il violinista Alessandro Perpich e la pianista Gabriella Orlando che hanno letteralmente incantato il numeroso pubblico presente. Il concerto è stato il primo appuntamento della Rassegna “Musica a Museo”, ed è organizzato nell’ambito dell’avviso del Consiglio Regionale Puglia “Futura. La Puglia per la parità”. Un concerto veramente strepitoso con virtuosismi e interpretazioni appassionate che hanno fatto da filo conduttore della serata. Alessandro Perpich è intervenuto per dare il benvenuto ai presenti e per fornire utili informazioni riguardanti i brani che sarebbero stati eseguiti. Tanti gli applausi al termine di ogni esecuzione e un vero e proprio tripudio per il brano “Preludio e Allegro nello stile di Pugnani” di Fritz Kreisler che ha regalato emozioni intense. Due artisti veramente bravi, entrambi con un curriculum importante e molto noti nel panorama musicale, che sono riusciti a coinvolgere un pubblico attento e motivato. Un concerto che ha regalato una serata indimenticabile. Anna Consales