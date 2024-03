Tanto interesse per la nuova mostra di Antelmi “I tarocchi in maschera”

TANTO INTERESSE PER LA NUOVA MOSTRA DI ANGELO RAFFAELE ANTELMI:”I TAROCCHI IN MASCHERA”

Mercoledì 6 marzo 2024 è stata inaugurata la nuova mostra fotografica dell’artista-performer Angelo Raffaele Antelmi:”Je suis le Soleil. I Tarocchi in maschera”, a cura dell’Associazione Culturale “Garofano Verde”. Dopo le raffigurazioni di celebri artisti che si sono ispirati al tema dei Tarocchi, “Antelmi ne dà oggi una sua personale elaborazione, passando, per la prima volta, credo, dalla tavola incisa o disegnata, alla realizzazione trimidenzionale, quasi un bassorilievo variegato e prezioso che direttamente sembra riallacciarsi ai primissimi Arcani scolpiti sulle pareti delle cattedrali gotiche, nel Medioevo. I Tarocchi in forma di maschere costituiscono certo una novità in senso assoluto, aggiungendo all’emblematicità della loro sostanza, quella della maschera, archetipo di ogni molteplicità e mutevolezza.- Giovanni Battista Reale”. Opere molto belle che catturano il visitatore per l’intensità e per tutto quello che riescono a comunicare. Opere importanti che l’artista ha realizzato con passione e tanto lavoro. La mostra di Angelo Raffaele Antelmi sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.00 alle 20.00 fino al 2 aprile 2024, presso l’Associazione “Garofano Verde”, via Tarantini 36, Brindisi. È sempre entusiasmante vedere artisti come Angelo che, con le tante mostre interessanti e culturalmente motivanti che organizza, riesce a offrire opportunità culturali alla città. Anna Consales