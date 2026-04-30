Tanzarella scrive alla Commissaria prefettizia: “Si revochi in autotutela la concessione 25ennale a Ladisa

Spett.le Commissario Prefettizio Dott.ssa Cicoria

Oggetto; istanza revoca concessione venticinquennale servizio refezione scolastica operatore economico Ladisa;

Preg.mo Commissario, le scrivo in qualità di ex vicesindaco del Comune di Ostuni, avendo ricoperto tale incarico dall’insediamento dell’amministrazione Pomes del giugno 2023 sino al luglio 2025 per comunicarle che, come apprenderà ove non lo avesse già fatto, il Comune di Ostuni ha affidato all’operatore economico Ladisa la concessione del servizio di refezione scolastica per la durata di 25 anni. Tale partenariato, di insolita durata, prevede la scelta, ad avviso del sottoscritto scellerata, di ipotecare il servizio a domanda individuale della refezione scolastica nella nostra città per la durata di 25 anni, portata avanti da questa amministrazione con una sospetta testardaggine. Tale operazione, che ha generato un sollevamento dell’opinione pubblica, a ben vedere, non è connotata da alcun profilo di interesse pubblico, ma è evidentemente sbilanciata dal lato dell’interesse privato. Con determinazione 486 del 04/03/2026, il Comune ha proceduto senza esitazione alcuna all’aggiudicazione della concessione, peraltro la mattina successiva alla pubblicazione della sentenza C-810/2024 del 5 febbraio scorso con cui la Corte di Giustizia Europea aveva decretato l’illegittimità dell’istituto della prelazione nelle procedure di project financing. Tanto premesso, con la presente si richiede alla Sig. Vs. Ill.ma di porre in essere tutte le verifiche in ordine all’insussistenza dell’interesse pubblico nell’operazione innanzi citata al fine di valutarne l’annullamento in autotutela. Si coglie l’occasione, altresì, per rendersi disponibili ad un incontro con la Sig. Vs. al fine di poterle fornire informazioni utili su qualsiasi ambito amministrativo di suo interesse relativo al biennio in cui il sottoscritto ha ricoperto la carica istituzionale. Distinti saluti. Avv. Giuseppe Tanzarella