TAPPA A BRINDISI PER LA “STORIA IN BICI”

Ha fatto tappa a Brindisi, con arrivo sotto la Scalinata virgiliana, la carovana ciclistica de “La storia in bici”, una ciclo passeggiata da Roma a S. Maria di Leuca a cui hanno partecipato 50 ciclisti amatoriali provenienti da tutta Italia. Un modo per ripercorrere la via Appia per unire Occidente e Oriente. Quest’anno l’iniziativa si e’ abbinata anche alla promozione della Lilt, l’associazione per la lotta contro leucemie e tumori, nel centenario della sua fondazione. La tappa di oggi era daTorre a Mare (BA) fino a Brindisi.