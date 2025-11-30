Tari alle stelle – Quarta: “basta alibi”

Da oltre un anno sollevo un problema che tutti conoscono, ma che nessuno — tra coloro che avrebbe il dovere di farlo — ha voluto affrontare.

Nonostante l’impegno assunto pubblicamente in Consiglio dal capogruppo di Forza Italia Nicola Di Donna, l’argomento è stato completamente ignorato.

Nessun passo avanti è arrivato dall’assessore competente Caterina Cozzolino, mentre l’assessore all’Ambiente Livia Antonucci continua a proporre soluzioni che non stanno né in cielo né in terra.

Davvero qualcuno può credere che 17 cestini possano abbassare la Tari?

E nel frattempo, il servizio delle guardie ambientali — promosso e sostenuto dallo stesso assessorato — si è rivelato del tutto inefficace, senza alcun impatto concreto sul decoro urbano e sul contrasto alle irregolarità.

Se questa è la strategia adottata per affrontare il problema rifiuti, è evidente perché Brindisi continui a rimanere tra i comuni più cari d’Italia per la Tari.

Il nodo della questione è chiaro da tempo:

va rimodulata la Tari per le utenze non domestiche, correggendo coefficienti che oggi colpiscono duramente i nostri commercianti.

E questa non è una proposta improvvisata: tutte le proiezioni, i calcoli e la documentazione tecnica sono pronti da oltre un anno, e dimostrano benefici economici immediati e misurabili.

Eppure, siamo ancora fermi.

Tre esponenti di Forza Italia, ciascuno con responsabilità dirette sul tema, hanno prodotto un solo risultato: immobilismo totale.

Per questo martedì 2 dicembre ho convocato la Commissione Ambiente, pretendendo la presenza dell’assessore Cozzolino e dei dirigenti Morciano e Falco.

È arrivato il momento di guardare in faccia la realtà e fornire risposte concrete, non slogan.

Inoltre presenterò un ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale, basato su un lavoro che era pronto da oltre dodici mesi e che potrebbe finalmente ridurre i costi per molte attività e dare respiro all’economia locale.

Non c’è più tempo.

Adesso si vedrà chiaramente chi vuole davvero ridurre i costi ai brindisini… e chi invece, con la sua inerzia, continua a farli pagare.

Roberto Quarta – Presidente Commissione Ambiente