Questa che stiamo vivendo e’ la stagione degli accoppianti nel mondo animale. Anche le tartarughe iniziano in questo periodo primaverile a formare i nidi per accogliere i piccoletti. Il WWF ha organizzato in questi giorni un apposito corso di formazione, presso i Bastioni di porta Mesagne, sia per dare qualche indicazione a chi trova tartarughe marine in difficoltà lungo il litorale brindisino, sia per preservare questi nidi. A coordinare i lavori Giovanni Ricupero.presidente del WWF Brindisi.