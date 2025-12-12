Tassa di soggiorno – La delibera di Giunta non prevede alcun aumento. Ingiustificate le notizie allarmistiche

Ecco una nota da Palazzo di Città:

L’Assessore alle Finanze del Comune di Brindisi Caterina Cozzolino rende noto che le notizie riguardanti presunti aumenti della tassa di soggiorno nella cittá di Brindisi sono destituite di fondamento. La tassa in questione resta invariata rispetto a quanto deliberato nel 2021. Non si comprende, pertanto, il motivo per cui si é voluto generare un allarmismo ingiustificato. Del resto, qualsiasi decisione riguardante una variazione sarebbe stata oggetto di approfondimento con le forze politiche e con le associazioni che rappresentano gli operatori di settore.