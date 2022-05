TAURINO (CONFIMP0RESE): ROSSI SENZA PUDORE. CANNALIRE SENZA CORAGGIO. RIPETA CHE E’ A FAVORE DEL RIGASSIFICATORE

Taurino Confimpreseitalia: Rossi senza pudore. Cannalire senza coraggio: ripeta che è favorevole al rigassificatore

Quello a cui stiamo assistendo ha dell’incredibile. Per anni il movimento del sindaco ha remato contro i lavoratori portuali. Per dirne una: nel 2013, nelle osservazioni al Dpp, chiesero «una moratoria dei nuovi accosti di Sant’Apollinare, che sarebbero devastanti per un’area di alto valore simbolico e culturale, oltre ad interferire visivamente e funzionalmente con l’accesso al canale Pigonati». Poi, saliti al potere, hanno messo in pratica la loro devastante – quella sì – ideologia provando in tutte le maniere a far saltare la realizzazione dell’opera. Dopo tutto questo, poiché non c’è senso del pudore, ci tocca assistere alle ramanzine pubbliche del sindaco che ha l’ardire di accusare strumentalmente il presidente dell’Autorità portuale di perdere tempo sui nuovi accosti di Sant’Apollinare. Roba da non crederci.

E poi: a che gioco sta giocando il segretario del Pd Cannalire, che prima si dice pubblicamente favorevole al rigassificatore (addirittura a quello onshore) e poi – come al solito – fa marcia indietro appiattendosi alla posizione fuori dal mondo reale di Rossi?

È ora di darci un taglio con le prese in giro e di assumere posizioni chiare e responsabili, che sfuggano da logiche opportunistiche. Il mondo produttivo ha bisogno di certezze.

Dottor Paolo Taurino

Coordinatore regionale

Presidente Brindisi

Confimpreseitalia