TAURINO: IL CANDIDATO SINDACO? PER ME GUADALUPI O LA LOMARTIRE

Ecco cosa scrive Paolo Taurino sulla sua pagina face:

A scanso di equivoci e onde evitare fantasiose ricostruzioni, è doveroso un chiarimento da parte mia.

Nonostante l’amicizia che mi lega a Giuseppe Marchionna, io non lo sosterrò in questo toto-candidati sindaco e mi auguro che il suo nome venga tolto dal tavolo nazionale per la troppa vicinanza al Presidente Michele Emiliano e poi perché sino a qualche giorno fa Marchionna sarebbe dovuto essere il coordinatore brindisino alle primarie per la mozione di Elly Schlein. Il tutto, in aggiunta al suo incarico ai vertici della società Santa Teresa conferitogli prima da Rossi e poi da Matarrelli (presidenti della Provincia espressi dalla sinistra) ed al coordinamento del Distretto Urbano del Commercio su incarico della giunta-Rossi. Penso, a questo punto, che bisogna concentrarsi velocemente su due nomi: uno più “politico” (espressione del partito del quale sono tesserato fdi), Pietro Guadalupi e uno più “civico”, Avv. Carmela Lo Martire ( l’unica vera consigliera comunale che si è battuta per Brindisi e i Brindisini)

Da tesserato di Fratelli d’Italia, inoltre, la mia battaglia è vicina al circolo Atreju rappresentato dal Presidente Barbara Carotenuto in quanto ritengo giusta la richiesta di commissariamento del partito nella città di Brindisi.