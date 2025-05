Tavolo decarbonizzazione – Luperti: Finalmente segnali confortanti per Brindisi. Adesso dobbiamo farci trovare pronti!

La riunione del tavolo sulla decarbonizzazione, a cui ho partecipato oggi a Roma in rappresentanza della Provincia di Brindisi e del suo Presidente Matarrelli, ha sancito impegni concreti nei confronti del nostro territorio. Il Ministro Urso e la sottosegretaria Bergamotto, infatti, hanno confermato che Invitalia sta portando avanti l’esame dei 46 progetti presentati al Ministero del Made in Italy da aziende interessate ad investire nelle zone industriali di Brindisi, così come di Mesagne, Erchie e San Pancrazio. Il tutto, potrebbe generare fino a 5.600 posti di lavoro tra diretti eindiretti.

Un lavoro che, appena terminato, consentirà di capire quanti di questi progetti potranno essere immediatamente cantierizzabili, con i conseguenti immediati ritorni occupazionali. Proprio per questo, abbiamo chiesto di imprimere una accelerata all’esame dei progetti.

E’ evidente, però, che dovremo farci trovare pronti a questo appuntamento per contenere al minimo la tempistica burocratica. Il tutto, sarà possibile anche grazie alla presenza del commissario di Governo Carnevale.

Lino Luperti – consigliere provinciale e comunale di Brindisi