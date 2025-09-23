Tavolo Interministeriale – D’Attis (Fi): “L’Enel ha garantito continuità occupazionale per personale diretto e dell’indotto”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Oggi, durante la riunione in Prefettura a Brindisi, il rappresentante di Enel ha garantito la continuità occupazionale per almeno 24-36 mesi del personale diretto e dell’indotto, oltre ad aver prefigurato investimenti sulla produzione energetica rinnovabile.

Anche l’investimento di Eni-Versalis rientrerà nella definizione dell’accordo di programma.

Si tratta di una notizia importante, anche se non basta, ma è utile per avere il tempo necessario per riprogrammare l’intero assetto produttivo e occupazionale. Ci da’ la possibilità, quindi, di avviare le nuove iniziative e realizzare davvero la transizione industriale ed energetica, salvaguardando i posti di lavoro attuali e pianificando il futuro per crearne di nuovi”.