Tavolo su decarbonizzazione – Le dichiarazioni dell’on. Stefanazzi e di Cannalire

A seguito della convocazione a Brindisi del tavolo ministeriale per la decarbonizzazione con il Ministro Urso, si inviano le seguenti dichiarazioni:

Dichiarazione On. Claudio Stefanazzi PD:

“Apprendiamo con soddisfazione che, dopo tante sollecitazioni, il comitato interministeriale per la conversione di Cerano si riunirà in prefettura a Brindisi il 20 settembre.

La latitanza del governo e di Enel rispetto al dibattito sul futuro di Cerano continua tuttavia ad essere inquietante. Ringrazio il prefetto di Brindisi per aver colto immediatamente la richiesta di incontro avanzata nei giorni scorsi dal Pd cittadino, regionale e dal sottoscritto. È finito il tempo dei rinvii. Il territorio salentino pretende di conoscere ora tempi e modalità attraverso i quali si intende assicurare una transizione ambientale sicura, e un rilancio delle iniziative imprenditoriali. Non solo nessun lavoratore diretto o dell’indotto deve correre rischi di trovarsi senza lavoro, ma è fondamentale che questo passaggio storico segni un momento di rinascita e di prospettiva per Brindisi.”

Dichiarazione segretario cittadino PD Brindisi Francesco Cannalire:

“La convocazione del tavolo ministeriale per la decarbonizzazione a Brindisi con la presenza del Ministro Urso è sicuramente una buona notizia. È evidente che l’azione di pungolo dei rappresentanti locali e nazionali del Partito Democratico, con la denuncia dello stallo decisionale sul complesso percorso per la decarbonizzazione, ha sortito gli effetti sperati. D’altronde ci auguriamo che questa riunione a Brindisi non sia la solita passerella a favore di stampa come già successo con altri ministri del governo Meloni che, anche in contesti istituzionali, hanno fatto promesse totalmente disattese. Registriamo ancora una volta la grave mancanza di una chiara strategia di investimenti diretti da parte di Enel che pare disinteressata e disimpegnata dal territorio. La convocazione del tavolo a Brindisi sarà l’occasione per una mobilitazione generale finalizzata a pretendere trasparenza da Enel. Ringraziamo il Prefetto di Brindisi per la immediata disponibilità dimostrata a fronte di una richiesta di incontro formulata dai rappresentanti del Pd locale, provinciale, regionale e nazionale in merito proprio alla vertenza Enel.