Tavolo tecnico sulla Nautica – Piena condivisione sull’investimento

Si è svolto stamani, presso la sede della Provincia, il terzo tavolo tecnico finalizzato alla realizzazione di un Polo Nautico nel porto di Brindisi.

Erano presenti il Presidente della Provoncia Tony Matarrelli, il Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna, la vice Sindaca Giuliana Tedesco, il Presidente del Consorzio Asi Vittorio Rina, il Vice Presidente della Camera di Commercio Brindisi/Taranto Franco Gentile, il dott. Aldo Tanzarella per l’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale, il Presidente del Distretto della Nautica di Puglia Giuseppe Danese ed il Presidente del Salone Nautico di Puglia Giuseppe Meo in rappresentanza del Polo Nautico.

Nel corso dell’incontro è emersa totale condivisione sulle finalità del nuovo investimento proposto dal Polo Nautico, così come si è convenuto sulla opportunità di agevolare qualsiasi nuovo insediamento produttivo, per giunta in un settore trainante ed in forte crescita come quello nautico.

Il Polo Nautico, a questo punto, implementerà il Piano industriale e formalizzerà una manifestazione di interesse che farà seguito alla presentazione del progetto, già avvenuta nei mesi scorsi in un incontro pubblico svoltosi a Palazzo Nervegna alla presenza delle istituzioni locali e della Regione Puglia.