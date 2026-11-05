Teatro Kopò apre la stagione teatrale 2026/2027 con “8 novembre 1941 – e ndi chiamaunu li brindisini”

Sabato 7 e domenica 8 novembre, a 85 anni da quelle ore che ferirono la storia di Brindisi, il Teatro Kopó inaugura la rassegna 2026/27 con uno spettacolo di memoria, identità e appartenenza.

“8 Novembre 1941” racconta il bombardamento e la comunità che dovette misurarsi con la paura, la guerra, lo sradicamento: partenze, attese, affetti lontani, famiglie costrette a lasciare le proprie case per cercare rifugio fin nelle campagne. Non una semplice ricostruzione storica, ma un racconto che dà corpo e sentimento alle persone comuni, capaci di ritrovare, anche nel buio, la forza di continuare a vivere.

A intessere la narrazione sono i canti popolari della tradizione salentina, autentici gioielli del nostro patrimonio musicale: non semplici intermezzi, ma voci che dialogano con la vicenda, ne accompagnano le emozioni ed evocano un mondo fatto di lavoro, amore, attese, sofferenza e solidarietà, anche grazie alla creatività di autori del territorio come Fasano, Gialluisi, Cucci e Marangio. E il vernacolo va oltre la lingua: custodisce un modo di sentire e di raccontarsi che rischia di smarrirsi con il passare delle generazioni.

Il fatto storico a cui lo spettacolo si ispira è la notte tra il 7 e l’8 novembre 1941, quando Brindisi fu colpita da una violenta incursione aerea britannica. Per circa cinque ore le bombe distrussero numerose abitazioni, soprattutto nella zona di via Cittadella, lasciando decine e decine di vittime e centinaia di feriti.

«E ndi chiamaunu li brindisini» è un invito a riappropriarsi di una storia che appartiene a tutti, a riconoscersi nelle voci di chi ci ha preceduto e a riscoprire, attraverso il teatro, il valore delle proprie radici: un omaggio alla città e alla sua gente, nel segno di una memoria che continua a parlare anche alle nuove generazioni.

LO SPETTACOLO

“8 Novembre 1941” è scritto, diretto e interpretato da Jenny Ribezzo, con Piero Ribezzo, Simona Epifani, Luciano Zammillo, Veronica Monaco, Vittoria Simone, Marco Di Paola, Marco Ungaro e Antonio Bolognese.

Una produzione del Teatro Kopó di Brindisi.

INFORMAZIONI E REPLICHE

• Sabato 7 novembre – ore 18.00 SOLD OUT

• Domenica 8 novembre – ore 18.00 SOLD OUT

• Domenica 8 novembre – ore 21.00 REPLICA STRAORDINARIA

Un’occasione in più per incontrare il teatro, la storia e le voci della nostra terra.

Teatro Kopó – Brindisi

Informazioni e prenotazioni:

Tel. 375 5311802 – 0831 260169