TEATRO KOPO – PRESENTATA LA STAGIONE TEATRALE

Presso il Teatro Kopo, in via S. Angelo a Brindisi, e’ stata presentata questa mattina la nuova stagione teatrale con un palinsesto che prevede sei spettacoli, a partire dal 4 e 5 novembre. Un week al mese fino ad aprile. Questi gli appuntamenti. 4-5 novembre: “Scanzonati. L’ultima ora di Radio Stratosfera” . 25-26 novembre: “Donna Bisodia e i Santi inventati” . 2-3 dicembre: “Le bombe sono tutte Buttane”.17-18 febbraio 2024: “Perdifiato. L’incredibile vita di Alfonsina Strada, l’ unica donna a correre il Giro d’Italia”. 9-10 marzo: “Lumina”. 13-14 aprile: “Le sconosciute”. E’ intervenuta alla presentazione la direttrice del Teatro Kopo di Brindisi e Roma, Francesca Epifani. Gli spettacoli avranno inizio il sabato alle ore 21.00 e la domenica alle ore 18.00. E’ stata l’occasione anche per ricordare i vari corsi teatrali per adulti, ragazzi e bambini che il Teatro Kopo organizza con grande professionalit√† e impegno.