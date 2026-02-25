Teatro Kopò – Sabato “Interno camera: storia di noi due”

Interno camera: storia di noi due
Sabato 28 febbraio 2026 ore 19.30
(orario anticipato di un’ora: Finale di Sanremo non ci fai paura!)
Domenica 1 marzo 2026 ore 18.00
Il Teatro Kopó di Brindisi presenta un nuovo spettacolo che indaga con ironia e profondità una
delle condizioni più diffuse del nostro tempo: la stanchezza.
Marta è una scrittrice alle prese con il suo primo romanzo. Per mantenersi, scrive contenuti trash
per un sito internet. Un giorno, durante un banale cambio di stagione, cede allo sfinimento: resta
distesa a terra, incapace di muoversi, mentre il telefono continua a squillare.
Pietro, dottorando in filosofia, ha lasciato il lavoro da pony bike dopo aver rischiato un grave
incidente. Da anni lavora a una tesi sulla “lentezza come valore nella vita frenetica di inizio
millennio”, ma non riesce a concluderla. Non dorme, non si ferma, non trova un punto d’approdo.
Due trentenni, un piccolo monolocale, vite che scorrono tra accelerazioni improvvise e tentativi di
rallentare. In una società che celebra lo sfiancamento come prova di efficienza, fermarsi sembra più
faticoso che continuare a correre. Ma cosa resta, alla fine della giornata, se la corsa non ha prodotto
nulla?
Lo spettacolo – costruito come un grande flashback dal taglio cinematografico – alterna racconto e
azione, parola e movimento, in un equilibrio tra ironia e gioco serio. Marta e Pietro sono
protagonisti e narratori della propria storia, dando corpo alle emozioni anche attraverso il ballo e il
playback.
Elemento centrale è la musica: rifugio, sfogo, evasione. Un giradischi in scena scandisce il tempo
come un metronomo emotivo, accompagnando i due personaggi verso un finale aperto, sospeso nel
“qui e ora”, in pieno stile seriale.
Una riflessione attuale e generazionale sulla fatica di vivere, sulla paura di restare fermi e sul
coraggio – forse rivoluzionario – di rallentare.
INFO E PRENOTAZIONI
📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802
🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it
L’aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal
Teatro Kopó