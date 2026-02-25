Teatro Kopò – Sabato “Interno camera: storia di noi due”

Interno camera: storia di noi due

Sabato 28 febbraio 2026 ore 19.30

(orario anticipato di un’ora: Finale di Sanremo non ci fai paura!)

Domenica 1 marzo 2026 ore 18.00

Il Teatro Kopó di Brindisi presenta un nuovo spettacolo che indaga con ironia e profondità una

delle condizioni più diffuse del nostro tempo: la stanchezza.

Marta è una scrittrice alle prese con il suo primo romanzo. Per mantenersi, scrive contenuti trash

per un sito internet. Un giorno, durante un banale cambio di stagione, cede allo sfinimento: resta

distesa a terra, incapace di muoversi, mentre il telefono continua a squillare.

Pietro, dottorando in filosofia, ha lasciato il lavoro da pony bike dopo aver rischiato un grave

incidente. Da anni lavora a una tesi sulla “lentezza come valore nella vita frenetica di inizio

millennio”, ma non riesce a concluderla. Non dorme, non si ferma, non trova un punto d’approdo.

Due trentenni, un piccolo monolocale, vite che scorrono tra accelerazioni improvvise e tentativi di

rallentare. In una società che celebra lo sfiancamento come prova di efficienza, fermarsi sembra più

faticoso che continuare a correre. Ma cosa resta, alla fine della giornata, se la corsa non ha prodotto

nulla?

Lo spettacolo – costruito come un grande flashback dal taglio cinematografico – alterna racconto e

azione, parola e movimento, in un equilibrio tra ironia e gioco serio. Marta e Pietro sono

protagonisti e narratori della propria storia, dando corpo alle emozioni anche attraverso il ballo e il

playback.

Elemento centrale è la musica: rifugio, sfogo, evasione. Un giradischi in scena scandisce il tempo

come un metronomo emotivo, accompagnando i due personaggi verso un finale aperto, sospeso nel

“qui e ora”, in pieno stile seriale.

Una riflessione attuale e generazionale sulla fatica di vivere, sulla paura di restare fermi e sul

coraggio – forse rivoluzionario – di rallentare.

INFO E PRENOTAZIONI

📍 Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

🎟 Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it

L'aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal

L’aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo la domenica è sempre offerto dal

Teatro Kopó