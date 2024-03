Teatro Verdi – Il “giallo” delle dimissioni di Luca Ward mai giunte alla Fondazione

C’è un vero e proprio “giallo” legato alle dimissioni di Luca Ward dalla presidenza della Fondazione del Nuovo Teatro Verdi. La comunicazione ufficiale del dietro front del noto attore, infatti, non è mai giunta negli uffici della stessa Fondazione, men che meno è giunta una pec o una mail. Va dedotto, pertanto, che la notizia sia stata comunicata da Ward direttamente a chi lo aveva contattato o forse al primo cittadino. Evidentemente nell’unica volta in cui è venuto a Brindisi per presentarsi alla stampa non ha fatto in tempo a prendere nota dell’indirizzo e degli altri dati della Fondazione che ha comunque presieduto per cinque mesi.

La sua presenza resterà scritta come un periodo durante il quale la Fondazione di fatto non ha avuto un presidente ed è rimasta in piedi solo grazie all’impegno ed all’abnegazione del direttore artistico Carmelo Grassi e del personale. Si è scelta, ad ottobre scorso, la strada del colpo a sorpresa, della presenza di un nome altisonante, probabilmente a discapito della sopravvivenza di una fondazione teatrale nella nostra città.

Nel frattempo, la decisione di Ward id “mollare” viene salutata sui social con una battuta dall’ex presidente Stefano Miceli, il quale scrive “Complimenti! Ora Silvester Stallone o John Travolta?”.

Il teatro, quello con la T maiuscola e con gli spettacoli che richiamano le grandi attenzioni nazionali, si fa con i soldi ed invece il nostro Teatro Verdi si mantiene con un finanziamento del Comune che basta solo per pagare gli stipendi e con gli incassi degli spettacoli. La presenza di Ward – se qualcuno si era illuso – non è servita ad attrarre un solo sponsor importante o a convincere il Governo o la Regione Puglia ad elargire un pur minimo finanziamento alla nostra Fondazione.

Adesso si parte con la ricerca di un nuovo presidente, con la speranza che la “politica” si tolga di mezzo (ci manca solo una designazione di personaggi “vicini” a questo o a quel partito) e che si scelga una figura disposta ad impegnare tempo, gratuitamente, dotata di competenze e di autorevolezza. E di persone con queste caratteristiche ce ne sono tante anche qui, senza bisogno di scomodare un altro Luca Ward.