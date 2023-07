TEATRO VERDI – PRESENTATA LA STAGIONE TEATRALE 2023-24

Presso la Sala del Capitello di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, è stata presentata la stagione teatrale 2023-24 del Nuovo Teatro Verdi. Sono intervenuti: il sindaco Giuseppe Marchionna, Il presidente della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Stefano Miceli e il direttore artistico Carmelo Grassi che ha ringraziato Roberto Romeo per il grande contributo a tutta l’organizzazione. È stata programmata una stagione importante, con progetti interessanti e innovativi. Attori famosi, compagnie prestigiose, un programma che, sicuramente, potrà incontrare le preferenze di ogni fascia di età. Sarà un’offerta pluridisciplinare, letteratura, cinema e teatro, proprio per focalizzare ancora una volta l’importanza della cultura e la necessità di proporre cose esaltanti. La stagione partirà il 20 novembre con “L’uomo più crudele del mondo”. Il primo appuntamento si terrà presso il cinema-teatro Impero, dato che il Nuovo Teatro Verdi è interessato da lavori che ne impediscono la fruizione. Il 23 gennaio si ritorna al Verdi con “Ginger e Fred”, iniziando così il filone cinematografico con un omaggio a Federico Fellini. “Un teatro in dialogo costante con le attività culturali, sempre più vivo e partecipato, un cartellone con grandi nomi della scena, un vero e proprio melting pot di poetiche ed estetiche”. Un teatro che si spera torni ai livelli di pubblico del periodo pre-covid. L’esigenza di coinvolgere sempre più persone, un dialogo culturale con la città e la necessità di tornare pienamente alla normalità. Il sindaco Giuseppe Marchionna, inoltre, ha promosso il progetto di organizzare delle rassegne culturali importanti. Il fermento culturale è vivo nella nostra città! Anna Consales