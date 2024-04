Tecnologia, Evento gratuito “Digital Innovation per l’industria: al CETMA il primo demo-lab di intelligenza artificiale, robotica, simulazione e realtà virtuale”

La giornata è organizzata per presentare i servizi di innovazione, finanziati fino al 100% da UE e MIMIT, che CETMA-DIHSME EDIH, uno dei 13 European Digital Innovation Hub italiani, eroga alle PMI di Puglia e Basilicata.

L’evento dimostrativo inaugurale, che si terrà in presenza nel Centro di Realtà Virtuale del CETMA, consentirà ai partecipanti di sperimentare direttamente le nuove tecnologie dell’innovazione digitale. Si focalizzerà sulle applicazioni dedicate all’industria, offrendo un’opportunità unica per esplorare le soluzioni avanzate proposte dall’hub. I ricercatori del CETMA presenteranno applicazioni specifiche di HPC, AI e robotica destinate al settore manifatturiero.



Sarà possibile immergersi in esperienze pratiche tramite applicazioni di realtà virtuale, esplorare analisi FEM e testare la potenza di calcolo e renderizzazione in tempo reale tramite visori indossabili.



Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare il laboratorio di robotica e assistere a dimostrazioni di applicazioni in diversi settori industriali.

È possibile prenotare gratuitamente la propria presenza sulla piattaforma Eventbrite.