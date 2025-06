Teknoservice – I sindacati: non vogliamo lavoratori provenienti da altri cantieri!

I sottoscritti Rappresentanti Sindacali Unitari e il RLSSA della gestione Teknoservice Srl del Comune di Brindisi, comunicano che i 7 lavoratori a tempo determinato impiegati con il precedente gestore finalmente sono stati assunti, la società Teknoservice Srl, ha rispettato gli Accordi Sindacali raggiunti nel passaggio di gestione.

Finalmente i nostri colleghi possono dimostrare al nuovo gestore la loro professionalità nel svolgere la loro attività lavorativa e il nostro augurio / impegno che il loro rapporto lavorativo si trasformi quanto prima a tempo indeterminato per completare la platea dei lavoratori in pianta stabile prevista di 223 unità lavorative, con un lavoro stabile si concretizzano i sogni di ogni famiglia.

La società Teknoservice Srl deve fare a meno di lavoratori provenienti da altre gestioni che in questi giorni stanno svolgendo attività lavorativa nel Comune di Brindisi, vogliamo ricordare che nella gestione di Brindisi esiste una platea di lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato, con altri gestori sempre con la massima professionalità e senza demerito, come ci sono tanti disoccupati padri di famiglia Brindisini che possono tranquillamente dare il loro contributo lavorativo per una città pulita e ospitale.

Vogliamo mettere in evidenzia la collaborazione di tutti i lavoratori che prestano attività lavorativa a tempo indeterminato, per l’ennesima volta stiamo subendo i disagi, in quanto la situazione logistica è ancora precaria, bagni spogliatoi, sede operativa, situazione trasferenza rifiuti ed altro.

Sempre sicuri dell’impegno e vigilanza dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale a salvaguardia degli interessi della Città e dei suoi lavoratori, in caso contrario saremo il pungolo e la voce dei lavoratori per segnalare tutte le problematiche di qualsiasi natura, sempre con lo spirito di collaborazione che ci anima.

Firmato Le RSU

Marchionna Antonio Vacca Vincenzo Megna Alessandro

Graziano Leonardo

RLSSA Ruggero Massimiliano