Teknoservice informa la cittadinanza che l’operatività dei Centri Comunali è rimasta attiva anche nel periodo di ferragosto

Teknoservice informa la cittadinanza che l’operatività dei Centri Comunali è rimasta attiva anche nel particolare periodo estivo ferragostiano.

Purtuttavia il fermo dell’impianto di conferimento nei giorni 15 e 16 ed il violento temporale di ieri che si è abbattuto su Francavilla Fontana [dove perlappunto è stato individuato l’impianto di conferimento], che ha danneggiato alcuni sistemi di rilevazione peso, ne hanno determinando notevoli rallentamenti nelle operazioni di ricezione dei rifiuti ingombranti, ripercuotondosi sulle volumetrie da mettere a disposizione della cittadinanza.

Pertanto sono risultate essere queste le concause dei probabili disagi riportati sui media.

Occorre precisare che l’impianto di destinazione dei rifiuti, un po’ come tutti gli impianti in Italia, in questi periodi feriali limita l’accesso sino alle ore 14.oo ed inoltre effettua un turno ridotto nelle prestazioni settimanali, rimanendo fermi nelle giornate del sabato.

Teknoservice ciò nonostante garantisce l’accesso giornaliero alla cittadinanza , anche se raramente, a causa di una produzione notevole, può succedere di non poter accogliere tutti.

Per il solo conferimento degli ingombranti confluiscono dalle 120 alle 150 utenze /giorno per una produzione che oscilla tra i 3.500/4.000 chilogrammi conferiti presso l’impianto di Francavilla Fontana.

Teknoservice, che si scusa a nome di tutte le componenti che possono raramente creare un disagio alla cittadinanza, informa la Stessa che è di imminente apertura il CCR aziendale che , come previsto, deve prevedere un avvio entro i primi tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, avvenuta in questi giorni.