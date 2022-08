TELECAMERE AI SEMAFORI: IN 9 GIORNI BEN 680 CONTRAVVENZIONI!!!

Come è noto, il Comune ha fatto installare dei rilevatori di infrazioni in prossimità di due impianti semaforici. Il dato incredibile è che dall’1 agosto alle ore 13 del 9 agosto sono già state elevate ben 680 contravvenzioni nei confronti di automobilisti indisciplinati che hanno attraversato gli incroci con il semaforo rosso.

Un numero significativo che deve far riflettere. Ma ciò che sconcerta è il fatto che siano stati in tanti ad ignorare un segnale di pericolo quale può essere considerato il semaforo rosso. Certo, qualcuno sostiene che il Comune abbia voluto anche far cassa, ma è un dato di fatto che le regole si rispettano, soprattutto quando è in gioco la sicurezza delle persone.