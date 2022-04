TELERAMA DAL SALENTO IN PUGLIA E BASILICATA SUL CANALE 15 

Radici, cultura, identità, qualità, professionalità, innovazione, informazione, passione e impegno sono da sempre le linee guida sulle quali ha mosso i primi passi, è cresciuta e adesso guarda avanti TeleRama.

La televisione del Salento, dopo 33 anni di impegno costante e quotidiano su Lecce prima e poi anche su Brindisi e Taranto, si proietta nel futuro e il 12 aprile arriva in tutte le case del Salento e della Puglia, e il 14 aprile anche in Basilicata, sul canale 15.

Questo è un nuovo inizio per raccontare e per vivere nuove pagine al servizio dell’informazione che porta il Salento in Puglia e Basilicata.

Il 1° maggio del 1989 nasceva TeleRama dalla passione di Paolo Pagliaro che in modo ostinato, con idee chiare, visione e perseveranza, ha lavorato al servizio del Salento.

“Questa per noi è una nuova affascinante sfida – afferma il presidente Paolo Pagliaro – che ci apprestiamo a vivere con la passione e l’impegno che ha caratterizzato il cammino di TeleRama in tutti questi anni di lavoro e successi. Siamo orgogliosi di portare il Salento in Puglia e in Basilicata. La nostra mission è sempre la stessa, raccontare la salentinità e adesso ci apprestiamo in questo affascinante coast to coast per far conoscere ogni singola peculiarità del nostro territorio. Questo nuovo inizio è figlio del nostro grande amore per il Salento”.

Il 12 aprile 2022 la televisione leccese vivrà una nuova alba, un nuovo inizio, si apriranno le porte sul futuro: dal canale 12 al canale 15, ricomincia la storia di TeleRama