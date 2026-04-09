Temporanei disagi per il cantiere allo Stadio “Fanuzzi”, l’Amministrazione  chiede ai cittadini collaborazione e comprensione

L’Amministrazione Comunale informa che sono attualmente in corso i lavori di riqualificazione e ammodernamento dello Stadio cittadino “F. Fanuzzi”, intervento strategico volto a migliorare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità dell’impianto per tutta la comunità.

Si è consapevoli che le attività di cantiere potranno comportare temporanei disagi, tra i quali vanno considerati le modifiche alla viabilità e le limitazioni alla sosta nelle aree limitrofe all’impianto sportivo.

Per questo motivo, si chiede la collaborazione e la comprensione di tutti i cittadini, invitandoli a mantenere un atteggiamento tollerante e responsabile durante lo svolgimento dei lavori, soprattutto perché si tratta di un investimento importante per il futuro della nostra Città.

L’Amministrazione comunale, da parte sua, s’impegna a monitorare costantemente l’andamento del cantiere e a ridurre al minimo i disagi, garantendo al contempo il rispetto delle normative vigenti. E con questo impegno sente di ringraziare sin da ora tutti i cittadini per la pazienza e lo spirito di collaborazione, che dimostreranno.