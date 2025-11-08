Tennis – serie A2 maschile – Ct Brindisi ospita Velletri

Si disputerà domenica prossima la sesta e ultima giornata del campionato di Serie A2

nazionale maschile a squadre in cui è impegnato il Circolo Tennis Brindisi: sui campi centrali in terra della struttura di Via Ciciriello, la compagine bianco azzurra ospiterà l’asd Colle degli Dei Velletri, a partire dalle ore 10 del mattino.

Le partite rappresentano l’ultimo atto della stagione regolare e sarà un banco di prova interessante per misurare le ambizioni di salvezza dei brindisini prima dell’inizio dei play out: rispetto al passato, la squadra è composta da soli giovani locali con in testa il talentuoso Omar Brigida, Matteo Giangrande, Alessandro De Vincenti, Jacopo Tarlo, Samuel Mele e Federico Della Corte .

Alla serie A2 maschile prendono parte 32 squadre divise in otto gironi da quattro, con formula di andata e ritorno: le prime classificate di ogni girone partecipano ad un tabellone di playoff ad otto squadre, le seconde classificate sono salve, le terze e quarte classificate si affrontano in un playout a sedici (da cui si salveranno in 4, più una quinta squadra riveniente dal tabellone delle compagini sconfitte)

I laziali del Colle Degli Dei Velletri, all’andata, si imposero per 4-2, dimostrando grande solidità (durante la giornata si disputano 4 partite di singolare e due partite di doppio).

Domenica i brindisini avranno l’opportunità di riscattarsi davanti al proprio pubblico e di prepararsi al meglio per le partite decisive del playout.

Va sottolineato che il Circolo Tennis Brindisi si è presentato ai nastri di partenza di questa serie A2 con un roster composto quasi esclusivamente da ragazzi cresciuti nel vivaio del club, testimonianza dell’eccellente lavoro svolto dai Maestri del Circolo (in passato si tesseravano a gettone forti giocatori stranieri).

“Sono fiducioso che disputeremo una grande prestazione” – ammette il

Maestro Vito Tarlo (capitano della squadra) -, abbiamo lavorato duramente per arrivare preparati a questo appuntamento che, inutile nasconderlo, è determinante per la successiva disputa dei playout. Giochiamo in casa e sarebbe bello che finalmente ci fosse il pubblico delle grandi occasioni, e non solo i soci del circolo. Abbiamo fatto molti progressi col settore giovanile – continua Tarlo -, e in questo momento di grande rilancio del tennis a livello nazionale, Brindisi deve provare a mantenere la serie A, ma per farlo c’è bisogno di tanta gente che viene a sostenerci con calore e passione – conclude il Maestro Tarlo – anche perché, lo posso assicurare, il livello delle partite cui si assiste, è lo stesso che molti oggi vedono in TV”.

L’appuntamento è per domenica 9 novembre presso gli impianti del Circolo Tennis Brindisi, con inizio degli incontri alle ore 10:00 e ingresso gratuito.