TENNIS, SERIE B1: AL VIA IL CAMPIONATO PER IL CT BRINDISI CON L’ESORDIO INTERNO CONTRO SASSUOLO

È il momento di impugnare la racchetta, scendere in campo e giocare con un unico obiettivo: difendere i colori della maglia biancazzurra fino all’ultimo palla. Al via domenica 15 maggio, alle ore 9, il Campionato Nazionale a Squadre di Serie B1 Maschile per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi, pronti ad affrontare nell’esordio casalingo gli ospiti dello Sporting Club Sassuolo.

Quarantadue le squadre in gara divise in sei gironi da sette ciascuno, con la prima trasferta per la formazione biancazzurra a Ceriano Laghetto il 22 maggio e il turno di riposo il 19 giugno in occasione della settima e ultima giornata della regular season. Quattro le new entry della squadra guidata dal capitano Vito Tarlo, che scenderà in campo con Augustin Jose Tamagnone (Brindisi, classifica 2.4), Filippo Tonnicchi (Brindisi, classifica 2.5), Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) e Valerio Trabacca (Brindisi, classifica 3.1), questi ultimi due giocatori del vivaio brindisino, oltre ai confermati Maciej Rajski (Polonia, classifica italiana 2.3, ranking Atp 766, best ranking 532), Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.6) e Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 3.1), anche loro due giocatori del vivaio.

«Siamo pronti per scendere in campo con l’entusiasmo e la passione di sempre – afferma Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi -. Il nostro è un girone difficile, ci scontreremo con squadre di altissimo livello tecnico-agonistico, con giocatori che esprimono un ottimo tennis sia in singolare che in doppio. Già domenica incontreremo Sassuolo che schiera una formazione tra le più forti di questo campionato e a parte il vantaggio per noi di giocare in casa davanti al nostro pubblico, non sarà facile. Il primo obiettivo stagionale è sicuramente la salvezza. Puntiamo su quattro giocatori del vivaio, Giangrande, Massari, Tarlo e Trabacca, che insieme con Rajski, confermato per la quinta stagione sono la nostra garanzia, mentre Tamagnone e Tonnicchi, sulla base del loro percorso tennistico, rappresentano un valore aggiunto per il gruppo. Siamo carichi e motivati e giocheremo con il cuore, ne sono certo. Per il resto vediamo che succede».

Ecco tutti gli appuntamenti del girone del Circolo Tennis Brindisi:

1^ GIORNATA

Domenica 15 maggio 2022 – ore 9: Circolo Tennis Brindisi – Sporting Club Sassuolo

2^ GIORNATA

Domenica 22 maggio 2022 – ore 10: Club Tennis Ceriano – Circolo Tennis Brindisi

3^ GIORNATA

Domenica 29 maggio 2022 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Colle degli Dei

4^ GIORNATA

Giovedì 2 giugno 2022 – ore 10: Tennis Club Finale – Circolo Tennis Brindisi

5^ GIORNATA

Domenica 5 giugno 2022 – ore 10: Circolo Tennis Brindisi – Tennis Club 2002 Benevento

6^ GIORNATA

Domenica 12 giugno 2022 – ore 10: Circolo Tennis Vicenza – Circolo Tennis Brindisi

7^ GIORNATA

Domenica 19 giugno 2022 – Riposo

Le prime classificate di ogni girone disputeranno un incontro con formula andata e ritorno per la promozione in serie A2 contro le vincenti di un incontro solo andata tra le seconde e le terze classificate. Le quarte classificate manterranno il diritto alla partecipazione del campionato di serie B1 nell’anno 2023. Le quinte e le seste classificate disputeranno un tabellone sorteggiato con formula andata e ritorno che determinerà le ulteriori sei squadre che manterranno la categoria e le altre sei che retrocederanno e giocheranno il campionato di B2 nell’anno successivo. Le settime e ultime classificate del girone retrocederanno direttamente alla serie B2.