TENNIS, SERIE B1: IL CT BRINDISI SURCLASSA SAN MAURO TORINESE

Cuore e determinazione fino all’ultima palla e non si sbaglia un colpo. Vittoria esterna per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 28 maggio), nella terza giornata del Campionato a Squadre di Serie B1 Maschile, si sono imposti per 5 a 1 sui padroni di casa del San Mauro Country Club.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una brillante vittoria che trascina i biancazzurri a quota 7 punti attualmente in classifica al termine di una gara durante la quale la formazione pugliese, capitanata da Vito Tarlo, ha tenuto sempre in pugno il vantaggio, imponendosi sugli avversari per 4 a 0 nella fase degli incontri di singolare e consolidando il successo con la vittoria del primo doppio.

Nei singolari: Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Christian Felline (San Mauro Torinese, classifica 2.4) 6-3/6-2; Andrea Massari (Brindisi, classifica 2.6) ha battuto Riccardo Sosso (San Mauro Torinese, classifica 2.5) 6-2/6-2; Jacopo Tarlo (Brindisi, classifica 2.7) ha battuto Riccardo Manzetti (San Mauro Torinese, classifica 2.5) 6-4/6-1; Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.3) ha battuto Alessandro Giuliato (San Mauro Torinese, classifica 2.4) 7-6/7-6.

Nei doppi: De Vincentis/Rajski (Brindisi, entrambi classifica 2.3) hanno battuto Felline C./Felline G. (San Mauro Torinese, entrambi classifica 2.4) 6-1/6-3; Massari/Tarlo (Brindisi, classifica 2.6 e 2.7) sono stati sconfitti da Sosso/Manzetti (San Mauro Torinese, entrambi 2.5) 6-4/7-5.

«Siamo felicissimi, portiamo a casa una gran bella vittoria a conclusione di una gara lineare, già chiusa al termine degli incontri di singolare – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del CT Brindisi -. Abbiamo espresso un ottimo tennis dall’inizio alla fine, concedendo poco agli avversari, i ragazzi sono stati bravissimi. Adesso, siamo a quota sette punti in classifica nelle tre gare disputate e questo è sicuramente un risultato che ci riempie di orgoglio. Teniamo, però, i piedi ben saldi a terra, è ancora lunga. Andiamo avanti e vediamo che succede».

Venerdì prossimo (2 giugno) giornata di riposo per i biancazzurri che torneranno in campo domenica (4 giugno) quando nella quinta giornata di campionato affronteranno in casa la formazione dell’Associazione Sportiva AMP di Pavia.