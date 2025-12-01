Tennistavolo – ottimi risultati per i fratelli brindisini Nocioni

Si è svolto sabato 29 novembre nel Palazzetto di Casamassima il 1^ Torneo Regionale Under 11 di tennistavolo che ha visto la partecipazione di tantissime società e mini atleti pugliesi.

In rappresentanza della nuova società Circolo Tennistavolo Brindisi hanno partecipato i fratelli Alberto ed Alessio Nocioni che hanno disputato un ottimo torneo conquistando un lusinghiero 2^ e 3^ posto finale.

Alessio Nocioni dopo essersi aggiudicato tutte le partite del suo girone ha incrociato la racchetta in semifinale contro il fratello Alberto giunto secondo nell’altro girone.

Nel duello tutto in famiglia ha avuto la meglio Alessio che trova in finale Bellomo vincitore dell’altra semifinale e viene sconfitto nonostante una bella prova.

Va meglio al fratello Alberto che vince la finale per il terzo posto sconfiggendo De Gioia della società Azzurro Molfetta con il punteggio finale di 3-1.

Un ottimo risultato per i due ragazzini brindisini che salgono sul podio del torneo conquistando la medaglia d’argento e quella di bronzo.

Grande soddisfazione per il presidente del CTT Brindisi Doriano Orfano e la vice presidente Myriam Quarta che a soli tre mesi dall’apertura della nuova società riescono ad ottenere questo prezioso risultato che premia il lavoro in palestra e pone l’accento sulla precisa volontà societaria di formare e valorizzare nuovi pongisti e creare un vivaio brindisino capace di ben figurare nei prossimi anni nei vari campionati a squadre sia maschili che femminili.