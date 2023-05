TENTA DI ENTRARE NEL “PERRINO” E POI SI DA’ FUOCO. E’ GRAVE, COME LA MOGLIE CHE AVEVA TENTATO DI UCCIDERE

Un 32enne di nazionalità marocchina si è dato fuoco davanti all’ingresso dell’ospedale Perrino di brindisi. Si tratta della stessa persona ricercata da due giorni dopo aver inferto a Galatone (Lecce) due coltellate alla moglie pèer poi provare anche a darle fuoco dopo averla cosparsa di alcool. Adesso la donna si trova ricoverata proprio nell’ospedale Perrino con ustioni di terzo grado su parte del corpo. Il 32enne ha provato ad introdursi in ospedale dall’ingresso principale, ma i vigilantesle guardie lo hanno fermato. A quel punto è tornato in auto, si è versato addosso dell’alcool e si è dato fuoco. Le guardie giurate hanno usato gli estintori, e una di loro si è ustionata e si è reso necessario il suo ricovero in pronto soccorso.

Il marocchino, invece, è ora in rianimazione, così come la moglie che versa in gravi condizioni.