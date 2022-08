Tentato furto all’Eurospin di via Monte Sabotino, a Brindisi. Un individuo con una pietra ha rotto la vetrata per introdursi nel supermercato, ma si è ferito ed ha cominciato a sanguinare. Ciò nonostante, ha cercato la cassaforte per scassinarla. Nel frattempo, però, sul posto è giubta la polizia a cui è bastato seguire le tracce di sangue per individuarlo e ammanettarlo.