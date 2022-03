Si è sfiorato il peggio stamattina nel rione Paradiso di Brindisi. Una donna, infatti, ha tentato di suicidarsi tagliandosi le vene dei polsi. Prima di perdere i sensi, però, ha telefonato ad un’amica per confidarle cosa aveva fatto. Quest0ultima ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti della polizia di Stato ed il personale del 118. La signora è stata trasportata in ospedale e fortunatamente non corre pericoli di vita.