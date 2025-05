Tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Arrestato dai Carabinieri

Francavilla Fontana (BR). Servizio straordinario di controllo del territorio. Un arresto in flagranza di reato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, nonché due esecuzioni di provvedimenti restrittivi in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria

Nell’ambito dei servizi preventivi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, diretti a ridurre i reati sul territorio e fornire una reale incremento della sicurezza alla cittadinanza, i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. In tale contesto:

– a Oria , i Carabinieri della locale Stazione e dell’aliquota radiomobile hanno arrestato in flagranza un uomo per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia, poiché, nel corso di una lite con un familiare, aveva preteso la consegna di denaro, minacciando e colpendo ripetutamente il familiare in più parti del corpo;

– a Francavilla Fontana , i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a due provvedimenti restrittivi in carcere emessi dall’Autorità Giudiziaria;

ü il primo di ripristino della misura cautelare in carcere emesso dalla Corte di Appello di Lecce a carico di un 35enne francavillese, il quale, sottoposto agli arresti domiciliari, aveva violato più volte le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria arrestato;

ü il secondo di espiazione di pene concorrenti emesso dal Tribunale di Lecce a carico di un 40enne francavillese, il quale dovrà scontare una pena di quasi due anni di reclusione per reati inerenti la violazione della normativa sulle sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, commessi a Francavilla Fontana tra il 2009 e il 2019.

Tale servizio rientra nell’attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente in tutta la provincia.