TENTATA ESTORSIONE GIOVEDI’ AL MERCATO. CONFCOMMERCIO E CASAMBULANTI CHIEDONO MAGGIORI CONTROLLI

Giovedì scorso, a Brindisi, nel corso del mercato settimanale, si è verificato un episodio increscioso che ha visto protagonisti alcuni individui i quali hanno tentato una estorsione ai danni di ambulanti impegnati nel mercato. Un fatto gravissimo che i sindacati di categoria Fiva Confcommercio e Casambulanti hannos tigmatizzato in un documento in cui chiedono al sindaco di Brindisi, all’assessore al ramo ed al comandante della polizia locale di intensificare i controlli per evitare che si ripetano episodi di questo tipo.

“E’ la prima volta che a Brindisi accade un fatto così grave durante il mercato settimanale – afferma il coordinatore provinciale della Fiva-Confcommercio Tommaso Attanasi – ed è per questo che bisogna intervenire perché non succeda più”.