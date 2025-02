Tentata estorsione per un debityo di droga. Arrestato 29enne brindisino

Sabato scorso, a Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi su conforme richiesta e nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Brindisi, nei confronti di un 29enne del luogo.

I Carabinieri hanno svolto una rapida attività investigativa, delegata dalla Procura della Repubblica, consistita nella raccolta di testimonianze e nell’acquisizione dei messaggi intimidatori (vocali e di testo) inviati tramite whatsapp, che ha permesso di accertare che la vittima è stata ripetutamente minacciata e aggredita dall’indagato per costringerla a corrispondergli la somma di € 1600, di cui 800 quale controvalore per l’acquisto della sostanza stupefacente e ulteriori 800 a titolo di “interessi” per il ritardo maturato nella corresponsione del prezzo stabilito per la cessione dello stupefacente.

In particolare, la vittima in un’occasione sarebbe stata minacciata di morte dall’indagato, il quale, per costringerla a pagare, non avrebbe esitato a colpirla al volto procurandole lesioni, rivolgendole altresì ripetute minacce di ritorsioni anche nei confronti dell’anziana madre convivente; poi in ultimo, il giovane, si è presentato a casa della vittima con l’intento di recuperare coattivamente il denaro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Brindisi, e non è da ritenersi colpevole fino a quando la responsabilità penale non sarà accertata con sentenza irrevocabile.