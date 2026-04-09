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Tentativi di truffa via SMS sulla posizione TARI. Il Comune di Fasano avverte: “È una falsa comunicazione, non chiamate il numero indicato”

L’Amministrazione Comunale mette in guardia i cittadini: si tratta di un raggiro proveniente dal numero +39 351 424 7372 volto a indurre contatti telefonici fraudolenti.

Fasano – L’Amministrazione Comunale di Fasano è stata informata che, nelle ultime ore, diversi cittadini hanno ricevuto messaggi dal contenuto ingannevole, in cui si segnala una presunta “posizione TARI irregolare”, invitando i destinatari a contattare con urgenza un numero telefonico specifico per evitare presunti “aggravamenti”.

L’Ufficio Tributi del Comune di Fasano chiarisce inequivocabilmente che tali messaggi sono falsi e non provengono in alcun modo dagli uffici comunali.

Nello specifico, è stato rilevato che i messaggi vengono inviati dal numero mittente +39 351 424 7372. Si tratta, con ogni evidenza, di un tentativo di truffa,finalizzato a indurre i cittadini a chiamare numerazioni a sovrapprezzo o a fornire dati sensibili.

L’Amministrazione Comunale ricorda alla cittadinanza che:

  • Il Comune di Fasano non comunica mai variazioni, irregolarità o richieste di regolarizzazione della posizione TARI tramite messaggi telefonici contenenti inviti a chiamare numeri generici.
  • Tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti i tributi locali avvengono esclusivamente attraverso i canali istituzionali (posta ordinaria, PEC, o tramite il portale ufficiale del Comune).

Cosa fare in caso di ricezione del messaggio

Si invita chiunque abbia ricevuto tale SMS a:

  1. Non chiamare assolutamente il numero indicato nel messaggio.
  2. Non fornire alcun dato personale o bancario.
  3. Eliminare immediatamente il messaggio dal proprio dispositivo.
  4. Sporgere denuncia presso la Polizia Postale o le forze dell’ordine competenti, portando con sé una copia (screenshot) del messaggio ricevuto, per permettere le necessarie indagini.

Per qualsiasi dubbio sulla propria posizione tributaria, i cittadini sono invitati a fare riferimento esclusivamente ai canali ufficiali: contattando direttamente l’Ufficio Tributi del Comune o consultando il sito internet istituzionale dell’Ente.

L’Amministrazione, nel ringraziare i cittadini che hanno prontamente segnalato l’accaduto, rinnova l’invito alla massima prudenza.

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