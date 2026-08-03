Tenute Lu Spada al Concours Mondial de Bruxelles: il rosato Fuocorosa conquista il CMB MERIT 2026

Dopo il successo di Tuffetto nel 2025, è il Susumaniello rosato dell’azienda brindisina a ottenere un altro riconoscimento internazionale. Un premio che conferma la qualità dei rosati biologici del territorio e il valore della viticoltura sostenibile.

Un altro importante riconoscimento internazionale premia i vini di Tenute Lu Spada. Dopo il risultato ottenuto lo scorso anno con Tuffetto, il rosato biologico da Negroamaro, è Fuocorosa, rosato biologico da Susumaniello, a distinguersi al Concours Mondial de Bruxelles 2026, dove ha ottenuto il riconoscimento CMB MERIT 2026.

Il premio conferma il percorso di crescita qualitativa dell’azienda brindisina e, al tempo stesso, valorizza un territorio che continua a esprimere rosati capaci di affermarsi anche nei più autorevoli concorsi internazionali.

Il marchio CMB MERIT viene assegnato ai vini che si collocano immediatamente al di sotto del 33% dei migliori vini al mondo. Si tratta di una distinzione attribuita da una giuria internazionale di esperti che certifica un livello qualitativo d’eccellenza e offre ai vini selezionati strumenti dedicati alla promozione e alla comunicazione, contribuendone ad accrescere la reputazione presso operatori e consumatori.

Per Tenute Lu Spada il riconoscimento rappresenta una nuova conferma della scelta di puntare sui vitigni autoctoni e sulla produzione biologica. Tuffetto, da Negroamaro, e Fuocorosa, da Susumaniello, raccontano infatti due diverse interpretazioni del rosato pugliese, accomunate da una forte identità territoriale e da una viticoltura di mare che trova nella sostenibilità ambientale uno dei suoi principi fondanti.

Il risultato ottenuto a Bruxelles arriva a pochi mesi da un altro significativo traguardo. Nell’edizione 2027 della guida Rosa Rosati Rosé, unica pubblicazione italiana interamente dedicata ai vini rosati, Tuffetto e Fuocorosa hanno ottenuto la Gran Menzione e la Rosa d’Oro, confermando il livello qualitativo raggiunto dalla produzione aziendale.

«Ricevere un nuovo riconoscimento internazionale dopo quello conquistato lo scorso anno rappresenta uno stimolo a proseguire sulla strada intrapresa», sottolinea Tenute Lu Spada. «È il premio al lavoro quotidiano di tutta la squadra e alla convinzione che valorizzare il territorio brindisino, i suoi vitigni autoctoni e una viticoltura rispettosa dell’ambiente sia la chiave per costruire vini autentici e riconoscibili.»

Il nuovo risultato del Concours Mondial de Bruxelles conferma così il crescente prestigio dei rosati del territorio brindisino e salentino, sempre più protagonisti sulla scena internazionale grazie alla capacità di coniugare identità, qualità ed eleganza.