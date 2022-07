TENUTE LU SPADA – DOMANI INCONTRO CON FITTO E DE CASTRO

Il mutamento climatico e gli sconvolgimenti mondiali ed europei a seguito della pandemia e della guerra in Ucraina stanno avendo e avranno pesanti conseguenze economiche, sociali, ambientali e produttive.

L’agricoltura è parte di questi sconvolgimenti ma è anche una opportunità.

Il 28 luglio due autorevoli rappresentanti del parlamento europeo si confronteranno su invito di Tenute Lu spada sulla prossima politica agricola comune 2023/2027.

La nuova pac dovrà dare una risposta alle quattro questioni che abbiamo voluto mettere al centro della discussione: cibo, ambiente, energia, lavoro.

L’innovazione, la transizione ecologica e digitale stanno già caratterizzando la nuova agricoltura e questo richiede maggiore consapevolezza dei vari livelli istituzionali e una partecipazione attiva del mondo agricolo.

Il confronto tra Raffaele FITTO e Paolo DECASTRO, è un contributo molto utile per questa consapevolezza e per questa partecipazione.

Il dibattito sarà coordinato dal giornalista Francesco G. Gioffredi di Nuovo quotidiano di Puglia

VI ASPETTIAMO GIOVEDÌ 28 luglio alle ore 19 negli spazi verdi di Tenute Lu spada (strada comunale n.14)

Tenute Lu spada