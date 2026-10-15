Tenute Lu Spada – Grigiombra Vermentino Eccellenza nella Guida AIS Vitae 2027

Brindisi è una terra capace di custodire la propria storia vitivinicola e, insieme, diaccogliere nuove espressioni. È in questo incontro tra identità e ricerca che nasce Grigiombra, il Vermentino biologico Salento IGT di Tenute Lu Spada: un bianco che arricchisce il progetto dell’azienda, affiancando i vitigni storici del territorio.Un nuovo, prestigioso risultato premia questo percorso. Come comunicato in anteprima dall’Associazione Italiana Sommelier, Grigiombra Vermentino IGT Salento 2025 ha ottenuto il riconoscimento di Eccellenza nella Guida AIS Vitae 2027 entrando nella selezione dei vini italiani che si sono distinti per il più alto livello qualitativo. Il riconoscimento con il punteggio di 90/100 assume particolare valore nell’edizione2027 della guida, che adotta una valutazione espressa in centesimi, con un linguaggio di immediata leggibilità anche a livello internazionale. Per Tenute Lu Spada rappresenta una conferma del lavoro svolto e uno strumento autorevole per far conoscere la qualità dei propri vini anche sui mercati esteri. Il Vermentino, per Carmine Dipietrangelo, amministratore di tenute Lu spada, pur non essendo un vitigno autoctono brindisino, ha trovato nei nostri vigneti, tra il lago del Cillarese e il mare Adriatico, un ambiente nel quale esprimersi. La vicinanza al mare e le brezze che attraversano la campagna sono parte del paesaggio in cui cresce e matura: da questo legame prende forma la nostra interpretazione di un bianco mediterraneo. Grigiombra racconta anche la scelta biologica di Tenute Lu Spada: un impegno che parte dalla cura della terra e accompagna il lavoro dalla vigna al vino. La sua identità unisce la vocazione agricola dell’azienda a una sensibilità artistica: l’etichetta appartiene al percorso dedicato all’arte e alla poesia, nel quale il vino diventa anche memoria ed emozione. L’Eccellenza AIS Vitae 2027 si aggiunge alle 5 Foglie ottenute da Grigiombra 2024 nella Guida Bio 2026, con una menzione speciale per il rapporto qualità-prezzo. Due riconoscimenti che, su annate diverse, valorizzano un percorso di crescita fondato sulla qualità, sulla cura dei vigneti e sul rispetto dell’ambiente. Per noi, Grigiombra è un invito a scoprire un’altra sfumatura di Brindisi e a vivere il vino con curiosità e convivialità. Perché valorizzare un territorio significa

custodirne le radici, ma anche riconoscere ciò che la sua terra sa accogliere e trasformare.