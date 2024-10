Tenute Lu Spada ha ospitato giornalisti da ogni parte del mondo

Tenute Lu Spada con il contributo di “Gambero Rosso International” e al programma RADICI VIRTUOSE ha avuto l’onore e il piacere di ospitare presso la propria struttura, accompagnati da Marco Sabellico, storico giornalista del Gambero Rosso, curatore della guida Vini d’Italia una delle voci più autorevoli del mondo del vino, 8 giornalisti esperti del settore e provenienti da ogni angolo del mondo: Korea, Kenya, Kazakistan, Svezia, Singapore, USA, Danimarca e Canada. Un incontro molto interessante che ci ha consentito, assieme al nostro enologo Giuseppe Pizzolante,di far conoscere e di condividere,con loro, i nostri vini, la nostra esperienza e soprattutto ciò che la terra di Brindisi permette di produrre. È stata anche l’occasione di rappresentare oltreché la storia della nostra giovane realtà anche quella del vino e dei vini del territorio e dell’areale della Brindisi DOP. Il nostro grazie va al Consorzio Brindisi DOP, a Marco Sabellico, per questa opportunità e per l’interessante incontro e confronto avuto con gli otto giornalisti che si sono impegnati a riportare nei loro paesi l’esperienza e la conoscenza fatta nella terra di Brindisi con i vini di Negroamaro, di Susumaniello, di Malvasia nera, avendone apprezzato la loro caratteristica e versatilità.