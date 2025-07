Tenute Lu Spada ha ospitato la Fondazione Dieta Mediterranea: a Brindisi un confronto anche su vino, salute e territorio

In occasione della presenza a Brindisi della Fondazione Dieta Mediterranea l’azienda vitivinicola Tenute Lu Spada, situata lungo il tratto terminale dell’Appia Antica, ha avuto il piacere di ospitare, presso la propria azienda, una delegazione della Fondazione Dieta Mediterranea, guidata dalla Presidente Prof.ssa Stefania Maggi, figura di riferimento nel panorama della ricerca sull’alimentazione e la salute.

L’incontro ha rappresentato anche un’importante occasione di confronto sul ruolo del vino all’interno della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità riconosciuto dall’UNESCO. Tema centrale è stato il rapporto virtuoso tra vino, territorio e stili di vita sani, in una visione che valorizza le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche come espressione dell’identità mediterranea.

Durante il dialogo sono state esplorate le possibili collaborazioni con la fondazione per l’organizzazione a Brindisi di un programma di iniziative culturali, divulgative e scientifiche, volte a promuovere la Dieta Mediterranea come modello di benessere, sostenibilità e coesione sociale.

«La Dieta Mediterranea rappresenta l’unità delle diversità gastronomiche, sociali e culturali dei popoli del Mediterraneo» – ha ricordato la Prof.ssa Maggi, sottolineando l’importanza di creare sinergie tra ricerca, imprese e territorio.

Tenute Lu Spada, da sempre impegnata nella produzione di vini biologici nel rispetto della biodiversità locale, conferma con questo incontro il proprio impegno nella valorizzazione di un modello agricolo e culturale sostenibile, capace di unire qualità, salute e identità territoriale.

Dipietrangelo,amministratore di tenute lu spada,ha sottolineato come “il vino ha una lunga storia nella regione mediterranea, risalente a migliaia di anni fa. Già gli antichi Greci e Romani apprezzavano il vino per le sue proprietà sociali e medicinali. La produzione di vino era diffusa in tutta la regione, e il vino era considerato un elemento importante della dieta mediterranea. Il vino, quando consumato in modo responsabile e moderato, può essere parte di una dieta equilibrata e sana, come ad esempio la dieta mediterranea”.